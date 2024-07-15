Van'da binlerce kişi meşaleli '15 Temmuz' yürüyüşüne katıldı - Son Dakika
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Van'da binlerce kişi meşaleli '15 Temmuz' yürüyüşüne katıldı

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde binlerce kişi meşaleli yürüyüşe katıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün milli iradeye el koyma girişiminin 8'inci yıldönümünde Vanlılar meydanlarda buluştu. Yürüyüş, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlendi ve Beşyol Meydanı'nda son buldu. Etkinliklere birçok yetkili, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

15.07.2024 23:00
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Van'da binlerce kişi meşaleli '15 Temmuz' yürüyüşüne katıldı

VAN - Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde binlerce kişi meşaleli yürüyüşe katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün milli iradeye el koyma girişiminin 8'inci yıldönümünde Vanlılar meydanlarda buluştu. Türkiye'nin 81 ilinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler anılırken, 15 Temmuz destanı ise hafızalarda taze tutuluyor. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen meşaleli yürüyüş, Yeni Emniyet Kavşağı'nda binlerce kişinin bir araya gelmesiyle başladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın da katıldığı ve kentin en işlek caddelerinden olan İskele Caddesi'nden devam eden 'Demokrasi ve Mili Birlik Yürüyüşü' Beşyol Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından Beşyol Kavşağı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik çerçevesinde yapılan etkinliklere Vali Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, kurum ve kuruluş amirlerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Van, Güncel, Son Dakika

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