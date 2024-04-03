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Van'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a verilen mazbata tartışması - Son Dakika
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Van'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a verilen mazbata tartışması

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Van'da DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki memnu hakların iadesi kararının kaldırılarak, mazbatanın AKP'li aday Abdulahat Arvas'a verilmesine karşı İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen avukatlar Kağıthane Kaymakamlığı kararı gerekçe gösterilerek engellendi.

03.04.2024 13:57  Güncelleme: 14:15
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GAYE ŞEYMA CAN

Van'da DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki memnu hakların iadesi kararının kaldırılarak, mazbatanın AKP'li aday Abdulahat Arvas'a verilmesine karşı İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen avukatlar Kağıthane Kaymakamlığı kararı gerekçe gösterilerek engellendi. Açıklamayı adliye girişinde yapmak isteyen avukatlara polis müdahale edince arbede, gerginlik yaşandı.

BASIN AÇIKLAMASINA KATILIM ÇAĞRISI

Bir grup avukat saat 13: 00'ta İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapılacağını yapılacağını şu metni sosyal medyada paylaşarak duyurdu:

"31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde, Büyükşehir Belediyesi dahil Van'daki toplam 14 belediyenin tümünü DEM Parti adayları kazanmıştır. Ancak bugün halkın iradesine darbe vurularak Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olan Abdullah Zeydan'a verilmesi gereken mazbata, seçimde büyük bir yenilgiyle ikinci olan AKP adayına verilmiş, yargı kurumları da bizahiti bu hukuksuzluğun içinde yer almıştır. Van halkının iradesini hiçe sayan bu hukuksuzluk girişimine karşı; demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü hukuk kurumları olarak bu hukuksuzluğa itirazlarımızı dile getirmek ve siyasal iktidarı ve yargı organlarını halkın iradesine saygı duymaya davet etmek üzere yarın Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapacağız. Tüm meslektaşlarımızı ve demokratik kamuoyunu açıklamaya bekliyoruz"

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Avukatlar adliye önünde basın açıklamasına hazırlanırken, Kağıthane Kaymakamlığı'nın açıklamayla ilgili yasak kararı verdiği belirtildi. Polis bu yasağı gerekçe göstererek avukatların açıklamasını engellemeye çalıştı. İtiş kakış yaşanırken bir grup avukat "Faşizme karşı omuz omuza" sloganı attı.

Bu kez adliye girişinde açıklama yapmak isteyen avukatlara burada da müdahale edildi. Adliyeye giriş çıkışlar aksadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Van'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a verilen mazbata tartışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a verilen mazbata tartışması - Son Dakika
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