Van\'da çığ düşmesiyle Çatak-Pervari kara yolu ulaşıma kapandı

Van'da düşen çığ nedeniyle Çatak-Pervari kara yolu ulaşıma kapandı.
Çatak ilçesine 15 kilometre mesafedeki Kaçit Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde çığ düştü.
Düşen kar yığını sebebiyle Çatak-Pervari kara yolu kapandı. Bölgeye yönlendirilen iş makineleriyle, çığ riskinin devam etmesi yüzünden çalışma başlatılamadı.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da mahalle ziyaretinden döndüğü sırada çığın düşmesi dolayısıyla kapanan yolda kaldı.
Şeylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahalle ziyaretlerimizden dönerken Çatak-Pervari kara yolunda çığ düştü. Çığ tehlikesi devam ettiği için çalışma yapılmadı. Araçlarımızı bırakıp çığın üzerinden yürüyerek geçiş yapmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.
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