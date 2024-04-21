Van\'da Erek Dağı\'nda ot toplarken rahatsızlanan kişi hastaneye ulaştırıldı

Kuzey Kosova'da Arnavut Belediye Başkanlarının Görevden Alınması Seçimi Sırpların Boykotuyla Sonuçlandı

Kuzey Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede yapılan Arnavut kökenli belediye başkanlarının görevden alınması seçimi, bölgede çoğunluğu oluşturan Sırpların boykotuyla sonuçlandı. Seçimde yüzde 0,54 katılım sağlanırken, Kosova'daki en büyük Sırp partisi olan Sırp Listesi, seçim kurallarındaki zor maddeleri gerekçe göstererek boykot etti. Bölgedeki mevcut Arnavut kökenli belediye başkanlarının görevlerini sürdürmesi bekleniyor.