Van'da Doğaseverler Sıhke Gölü Çevresinde Çöp Topladı - Son Dakika
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Van'da Doğaseverler Sıhke Gölü Çevresinde Çöp Topladı

Van\'da Doğaseverler Sıhke Gölü Çevresinde Çöp Topladı

Van'da Vadi Doğa Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, 22 doğasever Sıhke Gölü çevresinde çöp topladı. Doğaseverler, farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Ormanı'nda yürüyüş yaparak çevre temizliği gerçekleştirdi. Etkinlikte toplamda 15 torba çöp toplandı. Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini belirtti ve doğayı kirletmemek için herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

28.05.2024 12:53
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Van'da doğaseverler, farkındalık oluşturmak amacıyla Sıhke Gölü çevresinde çöp topladı.

Vadi Doğa Spor Kulübünce düzenlenen etkinliğe katılan 22 doğasever, kent merkezindeki millet bahçesinde bir araya geldi.

Sıhke Gölü'ne kadar pedal çeviren doğaseverler, göl yakınındaki Atatürk Ormanı'nda yürüyüş yaptı, farkındalık oluşturmak amacıyla çevre temizliği yaptı.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Doğaseverlerle 15 torba çöp topladıklarını belirten Demez, "Doğaseverler olarak bir karar verdik ve vatandaşların en çok kullandığı alanları temizledik. Piknik yapılan kısımları çöpten arındırdık. Böyle bir ekiple çalıştığım için mutluyum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Lütfen doğayı kirletmeyin, doğa temiz kalsın." diye konuştu.

Doğasever İrem Şemin ise "Çok güzel bir alandayız fakat etrafımızda çok fazla çöp var. Bu görüntü çok üzücü, bir doğasever olarak bu duruma üzülüyorum. İnsanların bu konuda daha hassas ve duyarlı olmalarını istiyorum. Doğa hepimizin, çocuklarımıza güzel gelecek bırakalım. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Kaynak: AA

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