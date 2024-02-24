Van\'da düzenlenen 2. Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi başladı

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Van'da teknoloji, medikal, çevre ve enerji alanlarında geliştirilen projelerin tanıtıldığı "2. Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve İş Geliştirme Merkezi işbirliğinde Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ülkenin ve bölgenin yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı üretimine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ev sahipliğini üstlendikleri zirvenin iki gün devam edeceğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Van Uluslararası Yatırımcı ve Girişimci Zirvesi'nde, uluslararası teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde ve iş geliştirme merkezlerinde geliştirilen teknoloji tabanlı girişimlerin ve ürünlerin tanıtımını sağlamayı hedefliyoruz. Van Teknokentimiz vesilesiyle ortağı olduğumuz zirvede paydaşlarımızla sergilenen girişim fikirlerinin ve ürünlerin en iyilerini seçip ödüllendirme, ürünlerin ülkede üretimi için uygun altyapıyı, yatırımcıyı bulmaya ve danışmanlık desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca medikal, sağlık, kozmetik, elektronik, bilgisayar ve yapay zeka sektörü olmak üzere 5 kategori zirvede ele alınacak."

Avrupa Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Snjezana Baroness Rajacıc, zirvenin gelenekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyanın birçok yerindeki mucitler bir araya geldi. Hepimiz aynı amaca sahibiz. Herkes için güzel bir gelecek diliyorum. Akademimiz geleceğe yönelik bu tür projeleri desteklemekten mutludur. Etkinlik aramızdaki etkileşim ve yeni işlerin gelişmesi için fırsat olacaktır." diye konuştu.

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, "Dünya genelinde yaşanan gelişmeleri ve beraberinde getirdiği hızlı değişimi doğru algılamak, değerlendirmek ve yatırım kararlarında doğru yolu takip etmek gerekiyor. Bu zirvede hem yurt içi hem de yurt dışından gelen yatırımcılarımızı buluşturduk. Süreci değerlendireceğiz. Bu programda girişimcilerimizin ortaya koyduğu projelerden bir kısmını yatırıma dönüştürebilmek istiyoruz. Umarım sonuçları hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Dünya Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Dr. Mehrdad Fojlaley??????? de yatırım sektöründe güvenin çok önemli olduğunu belirterek, mucitler arasında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmalarının ardından katılımcılar, açılan stantları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sudan ve İranlı yatırımcılar ile iş dünyası temsilcileri katıldı.