Van'da düzenlenen operasyonlarda 291 kişi yakalandı, 48'i tutuklandı - Son Dakika
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Van'da düzenlenen operasyonlarda 291 kişi yakalandı, 48'i tutuklandı

Van\'da düzenlenen operasyonlarda 291 kişi yakalandı, 48\'i tutuklandı

Van'da yapılan operasyonlarda farklı suçlardan aranan 291 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda 48 kişi tutuklandı ve toplamda 177 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Ayrıca, operasyonlarda 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 17 fişek, 3 bıçak, motosiklet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

29.07.2024 13:07
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Van'da düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan arandığı tespit edilen 291 kişi yakalandı, 48'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirlikleri ekiplerince 21-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 291 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden, haklarında toplamda 177 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48'i tutuklandı.

Operasyonlarda 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 17 fişek, 3 bıçak, motosiklet ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da düzenlenen operasyonlarda 291 kişi yakalandı, 48'i tutuklandı - Son Dakika

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