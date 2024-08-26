Van'da düzensiz göçmen operasyonunda 83 kişi yakalandı

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Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19-25 Ağustos'ta 39 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 83 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.