Van'da Fırtına Çatılar Uçurdu - Son Dakika
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Van'da Fırtına Çatılar Uçurdu

Van\'da Fırtına Çatılar Uçurdu

Van'da etkili olan fırtına, binaların çatılarını uçurdu, araçlar ve elektrik direkleri hasar gördü.

03.05.2025 11:39
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VAN'da dün akşam saatlerinde çıkan ve gece saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yaptığı iller arasında olan Van'da, dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu. Gece etkisini artıran ve zaman zaman saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Fırtına nedeniyle bazı araçlar ve elektrik direkleri de hasar gördü. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, elektrik direklerinin onarımı için çalışma başlattı.

Şabaniye Mahallesi'nde oturan ve fırtına nedeniyle evinin çatısı uçan Rıdvan Can, "Dün gece Van'daki kuvvetli fırtına nedeniyle bizim ev de hasar aldı, çatımız uçtu. Çatımız bahçeye kadar geldi. Aile olarak gece büyük panik yaşadık. Çocuklarımız sabaha kadar uyumadı. Allah beterinden korusun" diye konuştu.

Fırtınanın bugün de etkili olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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