Van'da Gazetecilere Basın Açıklaması Engellendi - Son Dakika
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Van'da Gazetecilere Basın Açıklaması Engellendi

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Van'da gazeteciler için düzenlenen basın açıklaması polis müdahalesiyle engellendi, 31 kişi gözaltına alındı.

20.12.2024 17:40
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(VAN)- Suriye'nin kuzey ve doğusunda öldürülen gazeteciler için Van'daki Sanat Sokağı'nda yapılmak istenen basın açıklamasına polis izin vermedi, çıkan gerginlikte 10'u gazeteci, 31 kişi gözaltına aldı.

Suriye'nin kuzey ve doğusunda öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Van'da yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etti.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ile Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği öncülüğünde yapılmak istenen açıklamaya Van Emek ve Demokrasi Platformu da destek verdi.

Açıklama öncesi Sanat Sokağı'nı ablukaya alan polisler, gazeteciler ve siyasetçilerin olduğu gruba müdahale etti. Polisler, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Ruken Polat, Özlem Yacan, Mazlum Engindeniz ve Sema Yüce Polat, Ajansa Welat muhabirleri Bazid Evran ve Fırat Tunç, JINNEWS muhabiri Memihan Zeydan ile gazeteciler Zelal Tunç, Oktay Candemir ve Nimet Ölmez'in de aralarında bulunduğu 31 kişiyi gözaltına aldı.

Van\'da Gazetecilere Basın Açıklaması Engellendi
Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suriye, Polis, Van, Son Dakika

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