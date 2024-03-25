Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 5 Tutuklama

Van\'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 5 Tutuklama

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

25.03.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
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Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 17-24 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika

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