Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

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Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlarla düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 2-9 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.