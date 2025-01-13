Van'da Göçmen Kaçakçılık Operasyonu

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Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 5-12 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.