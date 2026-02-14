Van'da Heyelan: Tandır Evi Çöktü, İki Yaralı - Son Dakika
14.02.2026 14:59
Çatak'ta heyelan sonucu tandır evi çöktü, Haliya Batur ve torunu yaralandı.

VAN'ın Çatak ilçesinde meydana gelen heyelanda tandır evi çöktü. Bu sırada tandır evinde ekmek pişiren Haliya Batur (54) ile torunu Bahtiyar Batur (6) yaralandı.

Olay, Çatak ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlı hava nedeniyle toprak kayması sonucu tandır evi çöktü. Tandır evinde ekmek pişiren Haliya Batur ile torunu Bahtiyar Batur enkaz altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Çatak İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan yaralılar, ambulansla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, burudaki ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Çatak, Kaza, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
