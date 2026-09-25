Van'da İSG toplantısı yapıldı, 35 ildeki toplantılarla tüm iller hedefleniyor - Son Dakika
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Van'da İSG toplantısı yapıldı, 35 ildeki toplantılarla tüm iller hedefleniyor

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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce kamu kurumlarına yönelik İl İstişare Toplantısı Van'ın Edremit ilçesinde yapıldı. Toplantıda 6331 sayılı kanun yükümlülükleri ve acil durumlar anlatıldı; 35 ilde yapılan toplantılarla yıl sonuna kadar tüm illere ulaşılması hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce kamu kurumlarına yönelik düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği İl İstişare Toplantısı Van'da gerçekleştirildi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği alanında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Van Vali Vekili Fidan Bozkır, burada yaptığı konuşmada, çalışma alanlarının iş güvenli açısından önemli olduğunu belirtti.

Toplatının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bozkır, şunları kaydetti:

"Günümüzün neredeyse üçte birlik dilimini geçirdiğimiz alanlar çalışma alanlarımız oluyor. Bu noktada bu çalışma alanlarımızın güvenli olması elbette ki hepimiz için oldukça önemli. Mesai arkadaşlarımız için fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan güvenli bir ortam hazırlamak, iş kazalarını, yaşanabilecek aksaklıkları önlemek, kamu hizmetlerinde verimi sağlamak ve önleyici çalışmalarla riski kaynağında yok etmek hepimizin temenni ettiği şeyler. Her alanda olduğu gibi İSG konusunda da yetkinlik kazanmak, bilinci arttırmak, bu konuyla alakalı yasal sorumluluklarımızı öğrenmek için iş sağlığı ve güvenliği uzmanı arkadaşlarımız bizi bilgilendirecek."

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme ve Veri Yönetimi Daire Başkanı Tolga Muratdağı ise bugüne kadar 35 ilde bu toplantıları yaptıklarını söyledi.

Yıl sonuna kadar bütün illeri ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Muratdağı, "Toplantı sırasında arkadaşlarım sizlere 6331 sayılı kanun kapsamındaki bazı yükümlülüklerden, bu yükümlülüklerin nasıl yerine getirileceğinden bahsedecek. Onun dışında da önemli bir konu olan acil durumlar hakkında bir sunum gerçekleştirecekler." dedi.

Toplantıya kurum amirleri ve ilgili birimlerde görev yapan personeller katıldı.

Kaynak: AA
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