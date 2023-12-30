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Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Erciş Sivil İnisiyatifi öncülüğünde toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine dövizlerle yürüdü. Yürüyüşte yapılan basın açıklamasında, Filistinlilerin haklı mücadelesine destek çağrısı yapıldı.

Van\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi
30.12.2023 - 15:09,
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Van'ın Erciş ilçesinde vatandaşlar, düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Erciş Sivil İnisiyatifi öncülüğünde Kaymakamlık binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine dövizler taşıyarak, Vanyolu Caddesi'e kadar yürüdü.

İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın dua okuması ile başlayan yürüyüşün adından katılımcılar adına inisiyatif sözcüsü Fuat Kılınç, basın açıklaması yaptı.

Filistinlilerin haklı davalarının şahidi olduklarını ve bugün karşılaştıkları zulme tepki göstermek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin, dinini, namusunu, vatanını ve bayrağını korumak için kendilerini feda etmekten başka çareleri kalmamıştır. Bunu da en iyi anlayacak olan asil milletimizdir. Filistinli Müslümanlar, Aksa Tufanı savunmasıyla İsrail'i sarsmıştır. Filistinlilerin meşru müdafaa eylemlerine "terör" demek, İsrail'e destek olmak demektir. Filistinli kardeşlerimiz, kuşatılmışlık içinde nefes alamaz haldedirler. Hayatlarını idame ettirmek için her türlü çıkış yolunu denemeleri meşrudur ve insani haklarıdır. Vicdan sahibi herkesi, işgalci, diktatör ve küresel ittifaka karşı, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında yer almaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA
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