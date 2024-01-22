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Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 44 kişi yakalandı - Son Dakika
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Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 44 kişi yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arandığı tespit edilen 44 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 15-21 Ocak tarihleri arasında 102 bin 71 kişi ve 100 bin 506 aracın sorgulaması gerçekleştirildi.

Van\'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 44 kişi yakalandı
22.01.2024 - 14:21,
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Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arandığı tespit edilen 44 kişi yakalandı, 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 15-21 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalarda 102 bin 71 kişi ve 100 bin 506 aracın sorgulaması yapıldı.

Çalışmalar sırasında farklı suçlardan haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 44 kişi yakalandı - Son Dakika
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