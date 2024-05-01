Van'da kaçak avlanan 1 ton 800 kilogram inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da kaçak avlanan 1 ton 800 kilogram inci kefali ele geçirildi

Van\'da kaçak avlanan 1 ton 800 kilogram inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 1 ton 800 kilogram inci kefali ve ağ ele geçirildi. Canlı olan balıklar suya bırakılırken, kaçak avlanan kişiye 67 bin 558 lira idari ceza uygulandı.

01.05.2024 11:47
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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, kaçak avlanılan 1 ton 800 kilogram inci kefali ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan- 15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasının engellenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yakıncak köyü yakınlarında yapılan denetimlerde, 1 tonu canlı olmak üzere 1 ton 800 kilogram inci kefali ve ağ ele geçirildi.

Canlı olan balıklar suya bırakıldı, 800 kilogram inci kefali de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaçak balık avladığı belirlenen kişiye 67 bin 558 lira idari ceza uygulandı, aracı 15 gün trafikten menedildi.

Kaynak: AA

Muradiye, Jandarma, Van, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da kaçak avlanan 1 ton 800 kilogram inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
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