Van'da Kaçak Avlanmış 10 Ton 250 Kilogram İnci Kefali Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da Kaçak Avlanmış 10 Ton 250 Kilogram İnci Kefali Ele Geçirildi

Van\'da Kaçak Avlanmış 10 Ton 250 Kilogram İnci Kefali Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanmış 10 ton 250 kilogram inci kefali ele geçirildi. Denetimler, inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla devam ediyor. Erciş ve Muradiye ilçelerinde yapılan çalışmalarda, akarsuyun üzerine serilmiş ağlarda 6 ton 150 kilogram canlı ve 100 kilogram ölü inci kefali bulundu. Ayrıca, durdurulan bir araçta da 4 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar suya bırakılırken, ele geçirilen ağlar İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sürücüye 39 bin 810 lira idari para cezası uygulandı ve araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

21.05.2024 20:19
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Van'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanmış 10 ton 250 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesine yönelik denetimleri sürüyor.

Dün, Erciş ve Muradiye ilçelerinde ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, kimliği belirsiz kişilerce akarsuyun üzerine serilmiş biri 150, diğeri 250 metre uzunluğundaki 2 ağın üzerinde 6 ton 150 kilogram canlı, 100 kilogram ölü inci kefali ele geçirildi.

Aynı mevkide durdurulan bir araçta da kaçak avlanılmış 4 ton inci kefaline el konuldu.

Canlı olan 6 ton 150 kilogram balığı suya bırakan ekipler, 4 ton 100 kilogram inci kefali ile ele geçirilen ağları İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Sürücüye 39 bin 810 lira idari para cezası uygulandı, araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Muradiye, Jandarma, Erciş, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Kaçak Avlanmış 10 Ton 250 Kilogram İnci Kefali Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Kaçak Avlanmış 10 Ton 250 Kilogram İnci Kefali Ele Geçirildi - Son Dakika
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