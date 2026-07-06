Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah, mühimmat ve çok sayıda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 16 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran-5 Temmuz'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 23 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 74 cep telefonu, 569 cep telefonu aksesuarı, 26 bin 394 paket sigara, 425 kilogram açık tütün, 8 elektronik eşya, tabanca, 110 tabanca fişeği, uzun namlulu silah, 27 uzun namlulu silah fişeği ve 3 silah parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 16 Gözaltı - Son Dakika
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