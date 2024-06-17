Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9-16 Haziran'da 13 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, tabanca, 15 fişek, 152 cep telefonu ve 13 bin 501 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 20 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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