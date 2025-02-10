Van\'da Kaçakçılık Operasyonu: 26 Gözaltı

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Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2-9 Şubat'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 20 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 114 bin 800 adet makaron, 2 bin 188 paket sigara, 1638 litre akaryakıt, 279 cep telefonu, 268 litre elektronik sigara likiti, 196 gözlük, 108 kol saati, 100 kilogram açık tütün, 80 akıllı saat, 58 elektronik sigara, 50 ilaç, 15 litre alkol, 12 kulaklık, 4 alkol yapım aroması, tabanca, şarjör, gaz bombası, 159 fişek, Sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler, suç geliri olduğu değerlendirilen 11 adet 200 Türk lirası, 25 cevşen ve muska ele geçirildi.

Gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.