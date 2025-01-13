Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı sigara, elektronik eşya ile sahte para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında13 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 10 bin 574 paket sigara, 1600 litre kaçak akaryakıt, 14 cep telefonu, 6 kulaklık, 4 akıllı saat, 3 tablet bilgisayar, 87 adet sahte 200 liralık banknot, 38 adet sahte 50 dolarlık banknot, 28 adet sahte 100 dolarlık banknot, 2 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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