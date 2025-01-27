Van\'da Kaçakçılık Operasyonu: Silah ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

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Van'da kaçakçılık operasyonlarında uzun namlulu silah ve çeşitli miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 12 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda AK-47 uzun namlulu silah, 75 fişek, 7 şarjör, 2 bin 286 paket sigara, 2 ton 669 litre akaryakıt, 7 cep telefonu, 118 vitamin ve kanser test kiti ile 15 kol saati ele geçirildi.

Ekiplerce 13 şüpheli gözaltına alındı.