Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen hafta 59 bin 300 sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 18-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 103 operasyonda, 107 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 59 bin 300 sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin, 5 gram esrar, 472 gram sentetik uyuşturucu, 59 gram afyon sakızı, gümrük kaçağı 37 elektronik sigara, 5 litre alkol, 8 bin 473 paket kaçak sigara, 6 cep telefonu ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Van'da Kaçakçılık Operasyonunda Büyük Miktarlarda Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
Türkiye Yaşlı Profili Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşlı nüfus oranı en düşük olan il Şırnak olarak belirlendi. Yaşlıların büyük çoğunluğu kendini mutlu hissederken, yaşlı nüfusun en yüksek olduğu il ise Diyarbakır oldu. Araştırma ayrıca Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı bakımından dünya genelinde 67. sırada yer aldığını gösterdi.
Kilis'te kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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