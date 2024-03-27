Van'da Kaçakçılık Operasyonunda Büyük Miktarlarda Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da Kaçakçılık Operasyonunda Büyük Miktarlarda Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Van\'da Kaçakçılık Operasyonunda Büyük Miktarlarda Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 59 bin 300 sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi. Operasyonlarda toplamda 107 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu, kaçak sigara, elektronik sigara, alkol ve cep telefonu gibi birçok kaçak ürün ele geçirildi.

27.03.2024 10:55
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen hafta 59 bin 300 sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 18-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 103 operasyonda, 107 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 59 bin 300 sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin, 5 gram esrar, 472 gram sentetik uyuşturucu, 59 gram afyon sakızı, gümrük kaçağı 37 elektronik sigara, 5 litre alkol, 8 bin 473 paket kaçak sigara, 6 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Kaçakçılık Operasyonunda Büyük Miktarlarda Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Kaçakçılık Operasyonunda Büyük Miktarlarda Uyuşturucu ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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