Van'da kadınlar için dijital okuryazarlık ve yapay zeka eğitim programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van'da kadınlar için dijital okuryazarlık ve yapay zeka eğitim programı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van\'da kadınlar için dijital okuryazarlık ve yapay zeka eğitim programı düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda kadınlara dijital okuryazarlık ve yapay zeka eğitimi verildi. Turkcell ve KADEM'in de katıldığı programla kadınların teknolojiyle ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesi hedefleniyor.

Van'da kadınların dijital becerilerini geliştirmek ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, kurumun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Fidan Bozkır, İl Müdürü Vefa Akdoğan, Turkcell ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) yetkilileri katıldı.

Eğitimlerde kadınlara dijital okuryazarlık, yapay zeka araçlarının günlük yaşamda ve iş süreçlerinde kullanımı, e-ticaret ve çevrim içi güvenlik konularında bilgi verildi.

Programla kadınların dijital dünyada daha aktif yer almaları, teknolojik becerilerini geliştirmeleri ve ekonomik ve sosyal hayatta teknoloji aracılığıyla güçlenmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiTurkcellEğitimGüncelVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:40:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Van'da kadınlar için dijital okuryazarlık ve yapay zeka eğitim programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei