Van'da kar nedeniyle 15 mahalle ve 5 mezranın yolu ulaşıma kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'da dün aralıklarla etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı; kent genelinde 15 mahalle ve 5 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yollarda ve kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.
Van'da akşam saatlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Kentte dün aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 15 mahalle ve 5 mezranın yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ekipler, söz konusu yollarda ve kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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