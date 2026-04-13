Van'da Kar Yağışı 93 Yerleşim Yerini Kapatıp Hayatı Olumsuz Etkiledi
Van'da Kar Yağışı 93 Yerleşim Yerini Kapatıp Hayatı Olumsuz Etkiledi

13.04.2026 10:53
VAN kırsalında dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 93 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 bin 350 rakımlı Başkale ilçe merkezindeki kar kalınlığı 15 santimetreyi ulaştı. Yoğun yağış nedeniyle 37 mahalle ve 56 mezra yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarında bulunan Van-Hakkari ve Van-Erciş kara yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Doğal Afet, Ulaşım, Güncel, Van

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
