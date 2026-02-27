Van'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi - Son Dakika
Van'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

27.02.2026 10:12
Van'da kar nedeniyle 125 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor, okullarda eğitim durdu.

VAN'da dün gece başlayan ve aralıklarla yağan kar nedeniyle 125 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor. Tipi nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Van'da dün gece kar etkili oldu. Aralıklarla yağan kar, sabah saatlerine kadar devam ederken, kentte 166 mahalle ve 224 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi, kapanan yolları açmak için çalışmalarını 600 personel ve 240 araçla yürütüyor.

Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinin ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. Belediye işçileri ise caddelerin kenarındaki kaldırımları kar kürekleriyle temizlemeye çalıştı. Karla, özellikle parklarda güzel görüntüler de oluştu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime de bugün, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA

