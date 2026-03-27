Van'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

27.03.2026 10:12
Van ve Hakkari'de etkili kar yağışı, yüksek kesimlerde kar kalınlığını 20 cm'ye ulaştırdı.

VAN'da mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kardan dolayı kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

Kent merkezi ve çevresinde lapa lapa yağan kar, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Öte yandan, Hakkari'nin 2 bin 44 rakımlı Boybeyi köyünde de kar yağışı etkisini artırdı. Köyün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Köylüler, küreklerle kar temizliği yaparak ahırlara ulaşım sağlamaya çalıştı. Van-Hakkari kara yolunda ise kar yağışı nedeniyle bazı araç sürücüleri yolda kaldı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak yollarına devam etti.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel, Van, Son Dakika

