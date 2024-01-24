 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 429 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 429 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 257'si mahalle 172'si mezra olmak üzere toplamda 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Van-Bahçesaray kara yolunda çığ tehlikesi nedeniyle çalışma yapılamıyor.

Van\'da Kar Yağışı Nedeniyle 429 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı
24.01.2024 - 09:52,
Abone Ol

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 257'si mahalle 172'si mezra olmak üzere 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı kentte Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Diğer yandan, 22 Aralık'tan bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda çığ tehlikesi nedeniyle çalışma yürütülemiyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Van, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 429 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika


23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek

Son Dakika
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:35:04. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 429 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement