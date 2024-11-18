Van'da Kar Yağışı ve Sis Trafiği Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Kar Yağışı ve Sis Trafiği Etkiliyor

Van'da Kurubaş Geçidi'nde kar ve sis nedeniyle trafik aksıyor, sürücüler zor anlar yaşıyor.

18.11.2024 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da kar yağışı ve sis Kurubaş Geçidi'nde etkili oluyor

VAN - Van'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, kar ve sis, özellikle 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'de trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ve sis ile birlikte Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, trafik, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Kar Yağışı ve Sis Trafiği Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 00:32:39. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da Kar Yağışı ve Sis Trafiği Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.