Van'ın Başkale ilçesinde kaybolan zihinsel engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Van'ın Başkale ilçesinde kaybolan zihinsel engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı

Van\'ın Başkale ilçesinde kaybolan zihinsel engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı

Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk Berat Şahin, dün akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi çocuğu bulamayınca komşulardan yardım istedi. Jandarma timleri ve güvenlik korucuları da bölgeye gönderildi. Köylülerin yardımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

24.03.2024 20:59  Güncelleme: 21:00
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Van'ın Başkale ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Eşmepınar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Berat Şahin, dün akşam saatlerinde kayboldu.

Çocuğu bulamayan ailesi, komşulardan yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma timleri ve güvenlik korucuları gönderildi.

Ekipler, köylülerin yardımıyla bölgede arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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