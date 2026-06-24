Saray Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni Verildi

(ANKARA) - Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpek saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybetmesi, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un yaralanmasına ilişkin Mülkiye Müfettişi incelemesi tamamlandı. İnceleme sonucunda, Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi.

Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan'da meydana gelen sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Mülkiye Müfettişi incelemesi tamamlandı. Saldırıda 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy ise yaralanmıştı. Yapılan incelemede, Saray Belediyesinin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonuna ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlendi.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde yaşanan ve 5 yaşındaki Hamza ÖZSOY'un hayatını kaybetmesi, 9 yaşındaki Ayaz ÖZSOY'un ise yaralanmasıyla sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Mülkiye Müfettişi incelemesi tamamlanmıştır. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde; Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenmiştir."

Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlarca yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediği görülmüştür. Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü 'araç bulunmadığı' yönündeki iddiasının aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla ispatlanmıştır.

İlgili tüm tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda; yaşanan acı olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."