Bostaniçi TOKİ konutları yakınında sabah saatlerinde yiyecek arayışıyla yerleşim yerine kadar inen kurt, çevredekilerin dikkatini çekti. Kurdu fark edenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre bölgede dolaşan kurt, daha sonra gözden kayboldu. Benzer durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.
Van'da Kurt Şehre İndi
