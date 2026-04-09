Van\'da Kurt Şehre İndi

VAN'ın İpekyolu ilçesinde gündüz saatlerinde kent merkezine inen kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bostaniçi TOKİ konutları yakınında sabah saatlerinde yiyecek arayışıyla yerleşim yerine kadar inen kurt, çevredekilerin dikkatini çekti. Kurdu fark edenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre bölgede dolaşan kurt, daha sonra gözden kayboldu. Benzer durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.