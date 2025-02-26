Van'da Molotoflu Saldırı: Çöp Aracı Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Van'ın İpekyolu ilçesinde molotofkokteyli atılan çöp toplama aracı yandı.

Bostaniçi Mahallesi Demiryolu Sokak'ta çöp toplayan araca kimliği belirlenemeyen kişilerce molotofkokteyli atıldı.

Alev alan aracı terk eden sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen çöp toplama aracı, kullanılmaz hale geldi.