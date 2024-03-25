Van\'da Narkotik Dedektör Köpekler Uyuşturucuyla Mücadelede Etkin Rol Alıyor

Van'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan özel eğitimli narkotik dedektör köpekler sınır hattında ve yurt içinde uyuşturucuyla mücadelede etkin görev alıyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında kullanılan "Obruk", "Deri", "Deney" ve "Bone", her gün kendileri için özel oluşturulan alanda eğitimden geçiriliyor.
"Hassas burun" olarak nitelendirilen narkotik dedektör köpekler, operasyonlarda aktif rol oynayarak akla gelmeyecek yerlere saklanan uyuşturucuları kısa sürede buluyor.
Terörün en önemli finans kaynaklarından uyuşturucunun ele geçirilmesinde jandarma görevlilerin en büyük yardımcısı olan dedektör köpekler, geçen yıl gerçekleştirilen 362 operasyonda 1 milyon 200 bin kök kenevir, 1 ton 400 gram esrar, 150 kilogram sentetik uyuşturucu, 27 kilogram eroin, 26 kilogram afyon sakızı ve 7 bin 635 uyuşturucu hapın ele geçirilmesinde rol oynadı.
Sınır hattında ve yurt içinde uyuşturucuyla mücadelenin en önemli unsurları arasında yer alan narkotik dedektör köpekler, İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde eğitmenleriyle sürekli eğitime tabi tutularak görevlere hazır bekletiliyor.
"Uyuşturucu madde arama köpeklerinin yeri büyük önem taşıyor"
Köpek eğiticisi Uzman Jandarma 6. Kademeli Çavuş Halil Barıkır, AA muhabirine, başta uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere tüm kaçakçılık faaliyetlerini engellemek maksadıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.
Geçen yıl jandarma ekipleri olarak düzenledikleri 362 uyuşturucu operasyonunda 395 şüphelinin yakalandığını belirten Barıkır, şunları kaydetti:
"Müdahale edilen 362 olayda 1 milyon 200 bin kök kenevir, 1 ton 400 gram esrar, 150 kilogram estetik uyuşturucu, 27 kilogram eroin, 26 kilogram afyon sakızı ve 7 bin 635 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gerek sınır hattında gerekse yurt içinde uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede uyuşturucu madde arama köpeklerinin yeri büyük önem taşıyor. Kritik arazi kesimlerinde, yol kontrol noktalarında alınan ihbar, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde tespit edilen ev, iş yeri, metruk yapılar ile araçlarda yapılan arama ve kontrollerde uyuşturucu madde arama köpeklerinden azami şekilde istifade ediyoruz."
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