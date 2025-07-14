Van'da Öğrenciler Geleneksel Oyunlarla Yaz Tatilini Değerlendiriyor - Son Dakika
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Van'da Öğrenciler Geleneksel Oyunlarla Yaz Tatilini Değerlendiriyor

Van\'da Öğrenciler Geleneksel Oyunlarla Yaz Tatilini Değerlendiriyor
14.07.2025 13:35
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Van'da 6-13 yaş grubundaki öğrenciler, okullarda düzenlenen geleneksel sokak oyunları, zeka oyunları etkinlikleri ve drama eğitimlerine katılarak zamanlarını değerlendiriyor.

Van'da 6-13 yaş grubundaki öğrenciler, okullarda düzenlenen geleneksel sokak oyunları, zeka oyunları etkinlikleri ve drama eğitimlerine katılarak zamanlarını değerlendiriyor.

İpekyolu Kaymakamlığı ve İpekyolu Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmelerini ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla "Yaz Coşkusu Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda Hatuniye Kültür Sanat Merkezi, Bostaniçi Kültür Sanat Merkezi, Rekabet Kurulu İlk ve Ortaokulu, Şehit Suat Surki İlk ve Ortaokulu, Eczacılar Birliği İlk ve Ortaokulunda 6-13 yaş grubundaki öğrencilere yönelik kurslar başlatıldı.

Yaz tatilini okullarda açılan kurslara katılarak değerlendiren öğrenciler hem eski geleneksel sokak oyunlarını öğreniyor hem de zeka oyunları ve drama eğitimi alıyor.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, gazetecilere, çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmesi amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutmanın önemli olduğunu belirten Yeşilova, "Biz okulların sadece çocukların derslere katılmak için geldikleri bir kurum olmadığını gösterdik. Projemizde nesiller arası kültürel bağı korumayı, çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutmayı hedefledik." dedi.

Çocukların geleneksel sokak oyunlarını bilmediğini ifade eden Yeşilova, "Çocuklar, maalesef dedelerinin ve babalarının yıllar önce sokakta oynadığı oyunları bilmiyor. Biz de kültürel bağı korumak amacıyla okullarımızda, topaç, bilye, fındık, halat çekme, drama ve zeka oyunları oynatıyoruz. Çocuklar için sosyal bir ortam oluşturduk. Sanat merkezlerimizde ise daha çok sanatsal aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Piyano, gitar, bağlama ve birçok kursumuz mevcut." diye konuştu.

5. Sınıf öğrencisi Ayşe Melisa Soysal ise "Kurslar sayesinde drama, zeka ve geleneksel sokak oyunlarını öğreniyoruz. İlgimi en çok drama kursu çekti. Çok güzel bir tatil oluyor. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

6. sınıf öğrencisi Mete Erdem de TÜGVA ve Milli Eğitim Müdürlüğünün etkinlikleri ile Kur'an kursları sayesinde dolu dolu bir yaz dönemi geçirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Öğrenciler Geleneksel Oyunlarla Yaz Tatilini Değerlendiriyor - Son Dakika

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