Van\'da Öğrencilerden Ramazan Dayanışması

25.02.2026 10:19
Van'da öğrenciler, Ramazan için yardım kolileri hazırlayarak ailelere destek oldu.

Van'da öğrenciler ve velileri, ramazan dolayısıyla yardım kolileri hazırladı.

Türk Kızılay Van Şubesi ile Simya Koleji, çocukların yardımlaşma duygusunu pekiştirmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda, velileriyle bir markette alışveriş yapan 3. sınıf öğrencileri, yardım kolileri hazırladı.

İçerisinde gıda paketleri olan koliler, tespit edilen ailelere teslim edilecek.

Sınıf öğretmeni Gökhan Çakan, Maarifin Modeli Ramazan projesi kapsamında etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Eğitimin sadece sınıfta olmadığını belirten Çakan, "Kimi öğrencimizin elinde zeytin, kimisinin pirinç paketi vardı. Aslında öğrencilerimiz kolinin içerisinde sadece gıda malzemeleri koymuyor aynı zamanda sevgilerini, duyarlılıklarını ve şefkatlerini koyuyorlar. Buradan bütün öğrencilerime ve velilerime teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Velilerden Duygu Polat ise "Ramazan ayının bereketiyle yapılmış bir etkinlik. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin desteğiyle ailelere yardım kolisi hazırladık. Oğlumla böyle anlamlı bir etkinlikte yer aldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Annesiyle koli hazırlayan 3. sınıf öğrencisi Mehmet Reşat Polat da "Ramazan ayını daha iyi anladım. Hep birlikte yardım kolisi hazırladık. Çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.

Ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu aktaran veli Mehtap Sevimli, "Çocukların çabasına ve yardımlarına ortak olmak bizi çok mutlu etti. Aslında çocuklarımıza rol model oluyoruz. Ramazan ayı paylaşma ve dayanışma ayı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Van, Son Dakika

