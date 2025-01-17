Van'da öğretmen çiftin nikahında "meslektaş dayanışması" - Son Dakika
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Van'da öğretmen çiftin nikahında "meslektaş dayanışması"

Van\'da öğretmen çiftin nikahında "meslektaş dayanışması"

Van'ın Tuşba ilçesinde evlenme kararı alan ancak ailelerinin sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı öğretmen çifti, nikah törenlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

17.01.2025 12:17
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Van'ın Tuşba ilçesinde evlenme kararı alan ancak ailelerinin sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı öğretmen çifti, nikah törenlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

Van'da bir süre önce tanışan Şehit Ferit Arslan Anadolu Lisesi'nde İngilizce Öğretmeni Canan Yalçın ile Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu'nda görevli Sınıf Öğretmeni Mahmut Kaygısız, hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Nikah için hazırlıklara başlayan Burdurlu Kaygısız ile Batmanlı Yalçın, evlenmek için İpekyolu Evlendirme Dairesi'ne başvurdu.

Damat ve gelinin annelerinin kanser tedavisi görmesi nedeniyle ailelerinin katılamadığı nikah töreninde çifte, en mutlu günlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Aras ve meslektaşları destek verdi.

Aras'ın nikah şahitliğini yaptığı öğretmen çiftin törenini, aileleri cep telefonlarından görüntülü aramayla takip ederek mutluluklarına ortak oldu.

"Arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı"

Törenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Yalçın, mutlu günlerinde sağlık sorunları nedeniyle ailelerinin yanlarında olamadığını söyledi.

Eşiyle Van'da tanıştıklarını belirten Yalçın, "İkimizin de ailesinde kanser tedavisi görenler olduğu için burada olamadılar. Biz de Milli Eğitim Müdürümüzden rica ettik. Bir büyüğümüz olarak yanımızda olsun istedik. Sağ olsun bizi kırmadı. Pek çok arkadaşımız da gelerek bizi yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Mutlu olduklarını dile getiren Kaygısız da " Öğretmenler Günü'nde bir araya geldiğimiz Milli Eğitim Müdürümüze konuyu anlattım. Müdürümüz de bizi kırmadı, nikahımıza katılmayı kabul etti. Gerçekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımıza yalnız olmadıklarını gösterdik"

Öğretmen çifti tebrik eden Aras ise "İki öğretmen arkadaşımızın nikah törenine katıldık. Böyle farklı ortamda, farklı mutluluk yaşadık. Onlara yalnız olmadıklarını, kocaman bir aile olduğumuzu söyledik. Van'da 20 bin öğretmenimizle, 300 bin öğrencimizle kocaman aileyiz. Bu aile, bugün olduğu gibi bir arada olmaya devam edecek. Arkadaşlarımıza, iyi ve kötü günlerinde yalnız olmadıklarını gösterdik." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Nurettin Aras, Güncel, Tuşba, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da öğretmen çiftin nikahında 'meslektaş dayanışması' - Son Dakika

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