Van'da Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu'nun açılışı yapıldı - Son Dakika
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Van'da Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu'nun açılışı yapıldı

Van\'da Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu\'nun açılışı yapıldı

Van'da yapılan Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu'nun açılışında konuşan Vali Ozan Balcı, 577 derslikten oluşan 111 yeni anaokulu inşa ettiklerini belirtti. Ayrıca, OSB içinde yapılan okulun kadınlara verilen önemi ve emeklere saygıyı simgelediğini ifade etti.

02.05.2024 14:31
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Van'da yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu'nun açılışı yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesinde yapılan 8 derslikli okulun açılışında konuşan Vali Ozan Balcı, 577 derslikten oluşan 111 yeni anaokulu inşa ettiklerini söyledi.

Kentte 7 anaokulunun inşaatının da devam ettiğini belirten Balcı, "Bu okullar Van'ın geleceğine yapılan yatırım, çocukların eğitimine, akademik başarılarına katkı demek. Eğitim, bizim en öncelikli meselemiz. Eğitimcilerimiz çok güzel işler yapıyorlar. Çocuklarımızın eğitimine yaptıkları anlamlı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. OSB içinde yaptığımız okulun farklı bir önemi var. Bu anaokulu Van'daki kadınlara verilen önemdir. Emeklerine saygıdır. Çünkü OSB içinde üretim yapan çok kıymetli iş insanları var. Buradaki fabrikalarda çalışan kadınların çocukları var. Onların eğitimine katkı sağlamak için yaptık." diye konuştu.

Daha sonra sınıfları dolaşan Balcı, çocuklara kitap hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Organize Sanayi Bölgesi Anaokulu'nun açılışı yapıldı - Son Dakika

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