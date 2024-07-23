Van'da özel gereksinimli çocuklara spor kursları açıldı - Son Dakika
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Van'da özel gereksinimli çocuklara spor kursları açıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde, özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik spor kursları düzenleniyor. Kurslarda yüzme, dart, voleybol ve basketbol gibi alanlarda eğitim veriliyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Esen, çocukların yeteneklerine göre branşlara yönlendirildiğini ve kursların yaz boyunca devam edeceğini belirtti.

23.07.2024 16:35
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Van'ın Tuşba ilçesinde özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik spor kursları açıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Tuşba Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda düzenlenen kurslarda yüzme, dart, voleybol ve basketbol gibi alanlarda eğitim verilecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Esen, yaptığı açıklamada, kentte özel gereksinimli bireylere yönelik ilk kez geniş kapsamlı kurs açıldığını söyledi.

Çocukların antrenörler tarafından branşlara yönlendirildiğini belirten Esen, "Çocuklarımızın boy ve kilolarını ölçtük. Antrenörlerimiz çocuklarımızı test ederek en yetenekli oldukları branşa yönlendirecek. Çocuklarımızın sosyal etkinliklere katılma şansları pek olmuyor. Biz de gençlerimize ve ailelerimize yardımcı olmak amacıyla bu projeyi başlattık. Kurslarımız yaz boyunca devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da özel gereksinimli çocuklara spor kursları açıldı - Son Dakika

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