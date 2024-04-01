Van\'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 25-31 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 terör örgütü PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde seçimi kazanan İYİ Partili Bülent Kara'nın evinin önüne gelerek silahla havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.
Edirne'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP merkez dahil 6 ilçe belediyesini kazandı. AK Parti 2, İYİ Parti ise 1 ilçe belediyesini aldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, bahçesinde ağaç budama işi yaparken hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Lütfi K'nin yakınları, iftar saatinin gelmesine rağmen haber alamayınca bahçeye gitti ve Lütfi K'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Lütfi K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İhtimale göre Lütfi K, ağaç budama işi sırasında merdivenden düşerek hayatını kaybetmiş olabilir.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda arandığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 25-31 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 21 şüpheli tutuklandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Aygün, bir oyun geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını belirtirken, Azizoğlu ise tüm sandıkların yeniden sayılması için yarın itirazda bulunacaklarını açıkladı.
İzmir'de siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan 25 kişiden 10'u cezaevine gönderildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, kent genelinde yapılan çalışmalarda siber suçlarla ilgili aranan 21 kişi de yakalandı. İşlemleri tamamlanan 8 kişi ise kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine gönderildi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kuzeydeki sınır hattında devam eden çatışmaların gölgesinde saldırıların devam etmesine ilişkin planları onayladı. Halevi, kuzey komutanlığında üst düzey kurmaylarıyla gerçekleştirdiği durum değerlendirme toplantısının ardından kuzeydeki saldırı planlarına onay verdi. İsrail basını, Halevi'nin yeni saldırı planlarını onaylamasının, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin öldürülmesinin ardından gerçekleştiğine dikkati çekti. İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında giderek tırmanan çatışmalar yaşanıyor.
Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, şirketlerin satış süreciyle ilgili bilgiler verdi. İhaleye çıkan 4 şirketten 3'ü için gelen tekliflerin şartnameye uygun olmadığını, 1'i için ise sürecin devam ettiğini söyleyen Ertekin, şirketlerin satış sürecinin TMSF eliyle yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, holding tarafından yapılan açıklamalar haricindeki söylentilerin dedikodu olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.
Hakkari'de kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentinde bir askeri üsse düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının arkasında 'Tahran'ın bulunduğunu ve askeri üssün hedef alınmasının ciddi olduğunu' belirtti. Hagari, İran yanlısı Şii koalisyonun üstlendiği saldırının 'Tahran'ın direktifleriyle' gerçekleştirildiğini dile getirdi. İsrail Ordu Sözcüsü, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısına ilişkin sorumluluğu üstlenmekten kaçındı.
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