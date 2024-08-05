Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 19 gözaltı

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Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.