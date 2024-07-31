Van'da rengarenk tıbbi bitkilerin hasadı yapıldı - Son Dakika
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Van'da rengarenk tıbbi bitkilerin hasadı yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde oluşturulan bahçede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerinin hasadı yapıldı. Van YYÜ yerleşkesinde 20 dönümlük arazi üzerine 9 yıl önce oluşturulan Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde yetiştirilen çok sayıda bitki türünün hasat zamanı geldi. Oluşturulan bahçede özenle yetiştirilen bitkiler, güzellikleriyle de göz kamaştırıyor. Her yıl geleneksel hale getirilen 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hasat Bayramı'nın bu yıl 5'incisi düzenledi. Hasat programına katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bahçede 300 çeşit aromatik ve tıbbi bitkinin yetiştirildiğini belirtti. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hasat Bayramını geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Şevli, 'Bu yıl 5'incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerimiz katma değeri yüksek olan bitki üretimine teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Hocalarımız çiftçileri üretim konusunda bilgilendiriyor, yol gösteriyorlar, mentörlük yapıyor. Burada aynı zamanda fotoğraf şenlikleri de düzenliyoruz. Görsel şölene dönüşen etkinliklerimize yoğun bir katılım oluyor. Üniversitemiz bilimsel açıdan da dünya üniversiteleri arasında yer alıyor' dedi.

31.07.2024 22:37
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Van'da rengarenk tıbbi bitkilerin hasadı yapıldı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde oluşturulan bahçede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerinin hasadı yapıldı.

Van YYÜ yerleşkesinde 20 dönümlük arazi üzerine 9 yıl önce oluşturulan Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde yetiştirilen çok sayıda bitki türünün hasat zamanı geldi. Oluşturulan bahçede özenle yetiştirilen bitkiler, güzellikleriyle de göz kamaştırıyor. Her yıl geleneksel hale getirilen 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hasat Bayramı'nın bu yıl 5'incisi düzenledi.

Hasat programına katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bahçede 300 çeşit aromatik ve tıbbi bitkinin yetiştirildiğini belirtti. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hasat Bayramını geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Şevli, "Bu yıl 5'incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerimiz katma değeri yüksek olan bitki üretimine teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Hocalarımız çiftçileri üretim konusunda bilgilendiriyor, yol gösteriyorlar, mentörlük yapıyor. Burada aynı zamanda fotoğraf şenlikleri de düzenliyoruz. Görsel şölene dönüşen etkinliklerimize yoğun bir katılım oluyor. Üniversitemiz bilimsel açıdan da dünya üniversiteleri arasında yer alıyor" dedi.

"Lavanta bahçesinin turizm boyutu var"

Son yıllarda katma değeri yüksek ürünler olarak adlandırılan tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili üniversitenin önemli bir çalışması olduğunu dile getiren DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise "Bizler de bu yıl düzenlenen 5'inci hasat bayramı programına katıldık. Bu işin her geçen gün böyle ilerlediğini görmek mutluluk verici. Özellikle içinde bulunduğumuz lavanta bahçesinin turizm boyutu var. Lavanta bahçelerinde görsel şölen durumu gündeme gelemeye başladı. Biz ilgili kurumlar bu tarz üretimlerin artırılması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bu yıl Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde ilk olarak 'gezi ve fotoğraf günleri' düzenlediklerini ifade eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk de "Bahçede inanılmaz bir renk cümbüşü var. Van Gölü'nün kıyısında ve 300 farklı bitki türü var. Burada çok büyük emekler var. Öğrencilerimizin büyük gayretleri sonucunda oluşturulmuş bir renk cümbüşünün içindesiniz. Bugün burada başta lavanta olmak üzere ekinezya, adaçayı, melisa, kekik ve nane türü olmak üzere yaklaşık 60-70 bitki türünün hasadını gerçekleştiriyoruz. Hasat Bayramı'nın en büyük amacı bu bölgede ekonomik olarak son yıllarda yetiştirilen bitki sayısının az olması sebebiyle alternatif bitkilerin yaygınlaştırılmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Van YYÜ kmpüsünün bilim yuvasına dönüştüğünü dile getiren Vanlı iş adamı Zahir Kandaşoğlu ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçilere yönelik çok güzel eğitim programları var. Ekilmeyen arazilerin bu şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Üniversitemizde son yıllarda çok anlamlı ve güzel çalışmalar yapılıyor. Halkımızla işbirliğinin bir örneğini daha gördük. Bu güzel tablonun daim olmasını diliyorum."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü İbrahim Başak, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van'da rengarenk tıbbi bitkilerin hasadı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da rengarenk tıbbi bitkilerin hasadı yapıldı - Son Dakika
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