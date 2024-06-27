Van'da salyangoz istilası: Vatandaşlar tedirgin - Son Dakika
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Van'da salyangoz istilası: Vatandaşlar tedirgin

Van'ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde bahçeleri istila eden küçük beyaz kabuklu salyangozlar, meyve ve sebzelere zarar vererek vatandaşları tedirgin ediyor. İlaçlama yapılmış olmasına rağmen salyangozların yoğunluğu azalmıyor. Vatandaşlar durumdan endişe duyuyor ve ne yapacaklarını bilemiyorlar.

27.06.2024 18:34
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Van'da yoğun bir şekilde görülen salyangozlar vatandaşı tedirgin ediyor

VAN - Van'ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde bahçeleri istila eden küçük beyaz kabuklu salyangozlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi ile İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi'nde görülen küçük beyaz kabuklu salyangozlar meyve ve sebzelere zarar veriyor. Durumdan tedirgin olan vatandaşlar, bahçelerini ilaçlamalarına rağmen yoğunlukları azalmıyor.

Bu sene aşırı derecede küçük salyangozların olduğunu ifade eden Mehmet Ali Akyüz, "İlaçlama yapmama rağmen yine de fayda etmedi. Artık ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Tırpanı çekerken onlara değiyor, tırpanın ağzı kör oluyor. Bahçenin her tarafında var. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Ali Akyüz, İpekyolu, Tuşba, Van, Tarım, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da salyangoz istilası: Vatandaşlar tedirgin - Son Dakika

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