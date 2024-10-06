Aşiret düğününde damada 10 milyon TL, geline 4 kilo altın takıldı - Son Dakika
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Aşiret düğününde damada 10 milyon TL, geline 4 kilo altın takıldı

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Van'da Ezdinan aşiretine mensup iş adamı Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici'nin düğününe 7 bin kişi katıldı. Düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon lira para takıldı.

06.10.2024 10:40
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Van'da Ezdinan aşiretine mensup iş adamı Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici hayatını birleştirdi. Çiftin Van'daki kır düğününe, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları, gelin ve damadın yakınlarından oluşan yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Düğün için 200 koyun kesildi, davetlilere kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi.

Aşiret düğününde damada 10 milyon TL, geline 4 kilo altın takıldı

TAKI TÖRENİ 5 SAAT SÜRDÜ

Takı töreninin 5 saat sürdüğü düğünde, damada 10 milyon TL, geline ise yaklaşık 4 kilo altın takıldı. Takılan parayı yaklaşık 25 kişi sayarken, gelin Hasret Bilici'nin üzerindeki takıları taşımakta zorlandığı görüldü. Davetliler, gelin ve damatla birlikte halay çekti, söylenen Kürtçe şarkılar eşliğinde saatlerce oynadı.

Aşiret düğününde damada 10 milyon TL, geline 4 kilo altın takıldı
Kaynak: DHA

Magazin, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşiret düğününde damada 10 milyon TL, geline 4 kilo altın takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşiret düğününde damada 10 milyon TL, geline 4 kilo altın takıldı - Son Dakika
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