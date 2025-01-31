Van\'da Soğuk Hava Buz Sarkıtları Oluşturdu

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Van'ın Gevaş ilçesinde bir su deposunda, aşırı soğuk nedeniyle patlayan borulardan akan suların donmasıyla oluşan buz sarkıtları ilginç görüntü oluşturdu.

Gevaş ve Çatak ilçelerinde yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonucu akarsuların yüzeyi ve bazı şelaleler buz tuttu.

Aşırı soğuklar nedeniyle Gevaş ilçesine bağlı Kızıltaş Mahallesi'ndeki su deposunun boruları patladı.

Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki su deposunda, borulardan akan suyun donması sonucu oluşan buz sarkıtları ilginç görüntüler oluşturdu.

Büyük bölümü buzla kaplanan su deposunu görenler cep telefonlarıyla fotoğraf çekti, çocuklar da çevresinde oyun oynadı.

Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi'nde da soğuk hava nedeniyle bir şelale buzla kaplandı.

Yöre sakinlerinden Emircan Adakan, AA muhabirine, bu sene kışın soğuk ve kurak geçtiğini söyledi.

Adakan, "Özellikle gece hava sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüyor. Önceki yıllara göre, bu sene daha soğuk geçiyor. Her yeri buz tutmuş. Mahallemizdeki su deposu da soğuk hava nedeniyle dondu." dedi.

Yunus Adakan ise kışın bu bölgede yaşamanın zorluklarına değinerek, "Soğuktan dolayı evden çıkamıyoruz. Mahallenin su deposu buz tutmuş. Ekipler geldi ama soğuktan dolayı müdahale edemedi. Mahallenin diğer suları da dondu. Bu sene fazla kar da yağmadı." diye konuştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de soğuk hava nedeniyle menderesler dondu, ağaçlarda kırağı oluştu.

Karla kaplı bölgedeki menderesler dronla görüntülendi.