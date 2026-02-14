Van'ın Çatak ilçesinde toprak kayması sonucu çöken tandır evinin enkazı altında kalan kadın ile torunu yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde sağanak nedeniyle oluşan toprak kayması sonucu tepenin yamacında bulunan tandır evi çöktü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından enkazdan yaralı çıkarılan Haliya (54) ile torunu Bahtiyar Batur (6), Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinde önlem alan ekipler, bölgede inceleme yaptı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Tandır Evi Çöktü: İki Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?