Van'da Taşkın Riskine Karşı Önleyici Çalışmalar

25.03.2026 11:49
Van'da taşkın riskini azaltmak için DSİ, 30 iş makinesi ile dere ıslahı ve temizleme çalışmaları başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerini taşkınlardan korumak için çalışma başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, taşkın risklerini azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında 30 iş makinesi ve personellerle sahada olduklarını belirtti.

Amaçlarının dere yataklarında biriken rusubatın temizlenmesi, akış kesitlerinin artırılması ve olası taşkınların önüne geçilmesi olduğunu ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Yerleşim alanlarımızı, tarım arazilerimizi ve altyapımızı korumak için sahada güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Van'da başlattığımız bu kapsamlı çalışma, taşkın riskine karşı önleyici bir seferberlik niteliğindedir. İklim değişikliği ve artan ani yağışlar karşısında taşkın kontrol çalışmalarını daha da güçlendirerek, dere ıslahı, rusubat temizliği ve yatak düzenleme faaliyetleri planlı ve programlı şekilde sürdürülüyor."

Kaynak: AA

Van, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Tartışma yaratan kare Ne yapıyorsun Osimhen Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen
Lübnan’dan sert hamle Büyükelçiyi sınır dışı etti Lübnan'dan sert hamle! Büyükelçiyi sınır dışı etti
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası Yalanlama geldi İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi

11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
İfadesinde "Boğuştuk" diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
